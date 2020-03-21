https://static.news.ru/photo/350c0498-6b75-11ea-9a87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Турецкие власти приняли дополнительные меры для противодействия коронавирусу. Полеты приостановлены ещё в 46 стран мира.

Авиасообщение приостанавливается начиная с 17:00. Список стран при этом не приводится. Всего нельзя будет летать в 68 государств. Из них полёты в Турцию также невозможны.

Всего в Турции коронавирусом заразились 670 человек. Первый случай был выявлен 10 марта у гражданина страны, который вернулся из Европы. Всего от COVID-19 скончались девять человек.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан самоизолироваться на три недели. По его словам, жители Турции не должны без особой необходимости выходить из дома, пока угроза не будет устранена. Турецкий лидер также отложил проведение различных мероприятий, которые связаны с культурой, наукой и искусством, до конца апреля.

NEWS.ru писал, что турецкая полиция задержала 62 человека за распространение фейков о коронавирусе. Всего в социальных сетях «провокационную» информацию о заболевании распространяли 242 человека.

В настоящий момент в мире коронавирусом заразились 277 736 человек. В России зарегистрировано 254 случая заболевания.