Турция приняла первых туристов из России после возобновления полётов

Первый самолёт из России с туристами приземлился в Турции после отмены ограничений авиасообщения. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы приняли сегодня утром первый самолёт из РФ после возобновления полётов, это рейс Turkish Airlines из Москвы, на нём прилетели 132 пассажира. В течение суток заявлено 44 рейса из России, — рассказали журналистам в аэропорту.

Представитель авиакомпании сообщил, что полёты со вторника были возобновлены в полном объёме.

Курорт может принять около десяти тысяч российских туристов после возобновления авиасообщения. Эта цифра может увеличиться до 20–25 тысяч россиян в день. В последующие четыре месяца Анталья сможет принять 4 млн туристов. Доля россиян среди отдыхающих в Турции составляет около 40%, заявил глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, что число туристов, ожидавших открытия Турции, составляет более 1 млн человек. В организации уверены, что это окажет положительный эффект как на работу туркомпаний, так и на отдых туристов, а также улучшит здоровую конкуренцию между направлениями и странами.

Ранее стало известно, что российские туристы стали массово отказываться от приобретённых путёвок на отечественные курорты в пользу Турции. Сами туроператоры отмечают, что пока обмен не приобрёл массовый характер, но туристы такой возможностью интересуются. По их словам, перебронировать туры проблематично и сопряжено с оплатой фактически понесённых затрат.