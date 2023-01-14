Турция: при затягивании конфликта на Украине Европа устанет

Фото: МО Украины

Затягивание конфликта на Украине может привести к тому, что Европа устанет от него, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, мировому сообществу необходимо создать условия для переговоров Москвы и Киева, передает ТАСС.

При затягивании конфликта Европа устанет от войны и ее общественность скажет, что больше не хочет поддерживать украинцев, — сказал Калын.

Он также отметил, что план по урегулированию на Украине должен вырабатываться не только Москвой и Киевом — необходимо участие в этом процессе Европы и США. При этом Калын подчеркнул, что любой мирный план, не учитывающий мнение России, обречен на провал.

Представитель президента Турции добавил, что в настоящее время в мировом сообществе преобладает настрой на продолжение конфликта, и выразил сожаление по этому поводу. По его мнению, обсуждение мирного соглашения может начаться только после того, как Москва получит четкие гарантии, что Украина не станет членом НАТО, а Киеву будет гарантировано ненападение.

Ранее глава МИД Турции Мевлю Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает предложенный Киевом план по восстановлению мира на Украине. Он отметил, что необходимо как можно скорее добиться перехода к мирным переговорам.

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это отметила, что Москва не согласна с позицией Турции. Она напомнила, что российская сторона не раз заявляла: предложенный Зеленским план неприемлем и не учитывает текущих реалий.