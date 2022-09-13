Турция потребовала объяснений у Киева за антитурецкую кампанию Aydınlık: Турция потребовала объяснений у Киева за кампанию против турецких бизнесменов

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Турецкие власти обратились к украинскому руководству с требованием дать разъяснения из-за агитационной кампании против турецких бизнесменов и банков, пишет газета Aydınlık со ссылкой на дипломатические источники. Поводом этой кампании, по информации СМИ, стало неприсоединение Анкары к антироссийским решениям Запада. Автор материала напомнил, что украинцы потребовали ввести санкции против турецких банков «Зираат», «Ишбанк» и Credit Europe Bank.

Источники сообщили, что турецкая сторона довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию, были запрошены разъяснения, — сказано в публикации.

Отмечается, что с аналогичной инициативой выступило и турецкое посольство в Киеве. Журналисты добавляют, что этот вопрос внимательно отслеживается.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддерживает политику Запада по Украине, поскольку она нацелена на провокации. В ходе пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде он также подчеркнул, что Турция продолжает вести сбалансированную политику, касающуюся украинского конфликта.