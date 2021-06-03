Турция понесёт миллиардные убытки из-за ограничения сообщения с Россией

Турция в результате ограничения авиасообщения с Россией потеряет более двух миллиардов долларов (146,5 миллиарда рублей). Об этом написала местная газета Daily Sabah.
С журналистами будущие миллиардные потери государства обсудил представитель Совета региональных представителей Союза туристических агентств Турции Ферит Тургут. Он заявил, что россияне после продления ограничений будут отменять путёвки или переносить сроки поездок в Турцию.
Руководитель Ассоциации туроператоров и отельеров южного Эгейского моря Бюлент Бюльбюльоглу понадеялся на то, что туристический поток к июлю возобновится. По его словам, в решении этого вопроса важную роль сыграет вакцинация от коронавируса. Для туристической сферы государства этот момент станет преимуществом.
Как
Ранее стало известно, что официальная Анкара с 1 июня упростила правила въезда на территорию страны для иностранцев, включая россиян, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Теперь туристы не обязаны предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте.