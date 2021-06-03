Турция понесёт миллиардные убытки из-за ограничения сообщения с Россией

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Турция в результате ограничения авиасообщения с Россией потеряет более двух миллиардов долларов (146,5 миллиарда рублей). Об этом написала местная газета Daily Sabah.

С журналистами будущие миллиардные потери государства обсудил представитель Совета региональных представителей Союза туристических агентств Турции Ферит Тургут. Он заявил, что россияне после продления ограничений будут отменять путёвки или переносить сроки поездок в Турцию.

Руководитель Ассоциации туроператоров и отельеров южного Эгейского моря Бюлент Бюльбюльоглу понадеялся на то, что туристический поток к июлю возобновится. По его словам, в решении этого вопроса важную роль сыграет вакцинация от коронавируса. Для туристической сферы государства этот момент станет преимуществом.

Как отмечают эксперты, на сегодняшний момент качественной альтернативы отдыха в Турции нет. Россия продлит приостановку авиасообщения в связи со сложной эпидемиологической ситуацией на территории Турции.

Ранее стало известно, что официальная Анкара с 1 июня упростила правила въезда на территорию страны для иностранцев, включая россиян, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Теперь туристы не обязаны предъявлять справку об отрицательном ПЦР-тесте.