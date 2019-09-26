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Турция изучает предложение ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

С такой инициативой выступил российский лидер Владимир Путин.

Необходимые оценки будут сделаны после тщательного изучения предложений, которые содержатся в письме президента Российской Федерации Владимира Путина, адресованного 18 сентября 2019 года нашему господину президенту [Реджепу Эрдогану], — цитирует ТАСС заявление турецкого МИД.

Как писал News.ru, послание о РСМД Путин направил главам нескольких государств, включая членов НАТО. В Североатлантическом альянсе уже заявили, что предложение Москвы нереально из-за российской ракеты 9М729.