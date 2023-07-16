Турция поддержала расширение НАТО с оговоркой Алтун: Турция поддерживает расширение НАТО не против определенной страны

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Турция поддерживает расширение НАТО для обеспечения стабильности, но не против какой-либо определенной страны. Об этом в статье для журнала Middle East Eye написал глава управления по связям администрации президента страны Фахреттин Алтун. Он подчеркнул, что расширение Альянса является ключом к долгосрочному миру и стабильности.

Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а чтобы сделать Альянс полномасштабной организацией безопасности, способной обеспечить стабильность, — написал Алтун.

Он отметил, что Турция продолжит оставаться критически важным союзником в новых инициативах Североатлантического альянса. По словам Алтуна, для Анкары, которая контролирует географический сухопутный мост между Востоком и Западом, а также водные пути к Черному морю, «крайне важно находиться в западном лагере».

Ранее американский публицист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден пытался решить проблему с блокировкой вступления Швеции в НАТО негласной сделкой с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предполагалось, что Анкара снимет вето в обмен на $11–13 млрд кредитных средств от МВФ.

По мнению директора Центра прикладной социологии и политологии Геннадия Подлесного, это заявление вполне может соответствовать действительности. Как предположил эксперт, Эрдоган ради этого простил Швеции сожжение Корана, доказав, что имидж лидера, борющегося за интересы мусульманского мира, не более чем политическая ширма, скрывающая истинное лицо президента Турции.