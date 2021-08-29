Турция поддержала идею создать в Кабуле зону безопасности

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара одобряет идею создания зоны безопасности в Кабуле под эгидой ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Эммануэль Макрон призвал ООН разработать программу организации безопасной зоны в Кабуле под международным покровительством где все, кому угрожает опасность от талибов смогут укрыться. Данное предложение вызвало поддержку Турции.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, в чем будет заключаться задача «зеленой зоны» в Кабуле. По словам лидера Франции, территория, которая должна будет находиться под контролем миротворцев ООН будет основной площадкой для проведения гуманитарных операций. По его словам, в идее обраться в ООН с таким предложением Францию поддержала и Великобритания.

Ранее движение «Талибан» (организация запрещена в России) попросило ООН оставить своё представительство в Кабуле. Спецкоординатор организации по гуманитарным вопросам Рамиз Алакбаров, что в первую очередь стоит вопрос обеспечения безопасности миссии.