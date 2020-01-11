Фото: mil.ru

Тысячи иранцев вышли на акции протеста в Тегеране. Многим жителям страны показались недостаточными объяснения властей о катастрофе с украинским самолётом. Люди считают, что простыми извинениями и соболезнованиями здесь не обойтись: нужны отставки.

Разгневанные граждане задаются вопросом, почему власти не закрыли аэропорт Тегерана и воздушное пространство страны. Хотя при этом готовились к отражению возможного удара США. Они были очень осторожны, чтобы не убить...