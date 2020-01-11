Турция хочет забрать у России как можно больше технологий противоракетной обороны (ПРО) на фоне ограничения сотрудничества с США и Францией. Об этом сообщает издание Defense News.
Есть понимание, что нужно идти как можно дальше в получении российских технологий, пока наши западные союзники продолжают лишать нас подобных технологий. И это включает в себя новую систему С-500, — заявил турецкий дипломат по вопросам безопасности.
Как ранее писал NEWS.ru, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что предварительные испытания российского зенитно-ракетного комплекса новейшего поколения С-500 начнутся в 2020 году, а серийные поставки в войска запланированы с 2025 года.
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