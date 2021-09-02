Турция передала талибам идеи насчёт безопасности аэропорта Кабула

Турция передала боевикам движения «Талибан» (запрещено в России) свои идеи насчёт обеспечения безопасности аэропорта Кабула. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что Турция получила предложения о сотрудничестве по аэропорту Кабула и талибов и от представителей других стран. Также к обеспечению безопасности воздушной гавани могут быть привлечены частные компании.

Не обязательно, чтобы этим вопросом занималось государство, к этому могут быть привлечены и компании, — подчеркнул политик на пресс-конференции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные могут «продолжить нести ответственность за безопасность и эксплуатацию аэропорта Кабула, если будут созданы соответствующие условия». Позднее талибы обратились к Турции за помощью в налаживании работы воздушной гавани. При этом они указали, что рассчитывают на помощь «только после вывода её воинского контингента из Афганистана, который участвовал в миссии НАТО».