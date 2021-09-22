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Турция перебросила 4 тысячи военнослужащих в Сирию

13:35, 22 сентября 2021
Турция перебросила 4 тысячи военнослужащих в Сирию Фото: Anas Alkharboutli/dpa/GLOBAL LOOK PRESS
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Турция начала усиливать позиции в Идлибе. Военное командование страны перебросило 4 тыс. солдат и 300 единиц техники в Сирию. Об этом сообщает издание Avia.pro.

Отмечается, что дополнительные войска Турции были переброшены для того, чтобы показать готовность к столкновениям с сирийскими и российскими военными. Это произошло на фоне появления сведений о том, что российские и сирийские войска со следующей недели начинают штурмовать Идлиб, чтобы установить контроль над трассой М-4.

Согласно неофициальным данным, с начала сентября Турция потеряла в Сирии семерых солдат, многие получили ранения.

Ранее сообщалось, что Россия поставила Турции ультиматум по Сирии. Он заключается в том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен вывести свои войска с территории страны. В противном случае сирийская и российская армии будут вынуждены штурмовать те регионы, которые находятся под контролем турецкой армии.

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