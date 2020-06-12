Суд Киева разрешил принудительный привод подозреваемого в убийстве Гандзюк

Печерский районный суд Киева разрешил принудительный привод главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, который является одним из подозреваемых по делу об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Суд... принял решение о принудительном приводе председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, — сообщает РИА Новости.
Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины до августа 2019 года, сообщал, что в организации убийства подозревают Мангера. Подозреваемый был арестован с правом внесения залога в почти 2,5 миллиона гривен (около 104 тысяч долларов), а после его внесения вышел на свободу.
Гандзюк была известна своей работой в области противодействия незаконным вырубкам лесов под прикрытием искусственных поджогов. 31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой ей в лицо. Через три месяца она скончалась.
Ранее, как писал News.ru, пятеро фигурантов уголовного дела были признаны виновными в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, опасных для жизни, способом, носящим характер особого мучения, и повлёкших смерть потерпевшей. Они получили от трёх до шести с половиной лет лишения свободы.