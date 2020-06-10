Турция отвергла «каирскую инициативу» по Ливии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал «каирскую инициативу» по ливийскому урегулированию неубедительной.
Это неубедительно и неискренне. Усилия в Каире по прекращению огня были мертворождёнными, — отметил турецкий политик в разговоре с газетой Hürriyet.
По его словам, соглашение о перемирии должно было быть подписано в Москве или Берлину, куда приехали бы все участники конфликта. Он добавил, что призыв о прекращении огня командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара не заслуживает доверия.
Ранее Хафтар и альтернативное правительство под руководством Акилы Салеха начали искать перемирия после поражения под Триполи, который силы ЛНА осаждали в течение года. Поддерживаемые Турцией войска правительства национального согласия (ПНС) в течение последней недели выбили отряды Хафтара из последнего оплота ЛНА на западе страны и перешли в наступление на Сирт. Россия также поддержала план прекращения огня ас-Сиси, писал NEWS.ru.
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