https://static.news.ru/photo/92f85bac-69df-11ea-9ed6-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Анкара по запросу Вашингтона направила в США 500 тысяч наборов для проверки на наличие COVID-19 в организме. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Министр пояснил, что турецкие власти намерены значительно увеличить число проводимых ежедневно анализов на коронавирус — до 10–15 тысяч в сутки. По словам Коджи, по состоянию на 19 марта в стране проведено более 10 тысяч тестов.

TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi Genel Kurulu'nda KoronavirÃ¼s vakasÄ± ile ilgili milletvekillerimizi ve kamuoyunu bilgilendiriyoruz.



TBMM https://t.co/RDjRtWZihb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2020

Такую же партию тестовых наборов направил в Соединённые Штаты из Китая основатель онлайн-ретейлера Alibaba Джек Ма. Он пожелал друзьям в Америке всего наилучшего, писал NEWS.ru.