Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Анкара по запросу Вашингтона направила в США 500 тысяч наборов для проверки на наличие COVID-19 в организме. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Министр пояснил, что турецкие власти намерены значительно увеличить число проводимых ежедневно анализов на коронавирус — до 10–15 тысяч в сутки. По словам Коджи, по состоянию на 19 марта в стране проведено более 10 тысяч тестов.

Такую же партию тестовых наборов направил в Соединённые Штаты из Китая основатель онлайн-ретейлера Alibaba Джек Ма. Он пожелал друзьям в Америке всего наилучшего, писал NEWS.ru.

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