Турция отказалась стать гарантом безопасности Украины

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не согласна с требованием Украины предоставить ей гарантии безопасности по образцу 5 статьи договора НАТО. Киев должен сказать конкретно, чего ожидает от гарантов, отметил он в беседе с CNN Turk.

Не может быть никаких гарантий, пока непонятно, что это за гарантии. Зеленский сказал, что ему нужен пункт, подобный статье 5 договора НАТО. Ни одна страна не приняла это предложение. США, Великобритания и Канада тоже этого не приемлют. Конечно, и Турция этого не приемлет, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что речь идёт против размытых условий, а против гарантий никто не выступает.

Турцию в числе стран, готовых говорить о гарантиях для Киева, называл президент Украины Владимир Зеленский. Он даже обещал встречу представителей стран, которые не против обговаривать список этих гарантий.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский высказался о том, как может выглядеть мирный договор с Россией. По его мнению, соглашение может состоять из двух документов: один из них — о гарантиях безопасности для Киева, а второй зафиксирует отношения Украины с РФ. Российская сторона видит соглашение единым документом, однако в этом случае, по словам Зеленского, будущие страны-гаранты не совсем видят себя за столом переговоров.