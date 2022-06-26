Турция отказалась подключаться к санкциям против России Представитель Эрдогана: Турция не станет вводить санкции против РФ из экономической выгоды

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Турция не станет подключаться к санкциям в отношении России, в этом страна исходит из своей экономической выгоды. Так заявил официальный представитель президента Эрдогана Ибрагим Калын в эфире телеканала Haberturk.

Мы заявили, что не будем подключаться к санкциям. Потому что это исходит из наших экономических выгод, мы зависимы от внешних энергетических источников. Мы открыто заявили о своей позиции Западу, есть понимание. Санкции против России ударят прежде всего по экономике Турции, мы, конечно же, этого не хотим, — сказал Калын.

Он также добавил, что не следует рвать абсолютно все связи между странами.

Если все разрушат мосты, кто в итоге будет говорить с Россией? — задался вопросом представитель турецкого руководства.

Ранее турецкий журналист Мехмет Али Гуллер заявил, что Анкара не увидела ни одного преимущества за 70 лет членства в НАТО. По мнению публициста, единственным аргументом в пользу участия в Альянсе является право вето. Он обратился к турецкому руководству с призывом закрыть Чёрное море, Кавказ и западные ворота Центральной Азии для США.