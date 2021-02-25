Турция осудила попытку переворота в Армении

https://static.news.ru/photo/3cb8c4de-775d-11eb-a785-96000091f725_660.jpg Мевлют Чавушоглу Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция выступает против переворотов в любой стране мира, в том числе в Армении, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Турция против попыток насильственного захвата власти в любой стране мира. Это также касается и событий в Армении, — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Он отметил, что турецкие власти не контактировали с Ереваном, но имеют «принципиальную позицию относительно переворотов». По его словам, в регионе сейчас есть «окно возможностей», которое должны использовать все стороны, передаёт ТАСС.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Некоторое время назад кандидат на пост главы правительства республики Вазген Манукян призвал оппозицию быть готовой в любое время «с молниеносной быстротой восстанием взять власть». По его словам, к такому «плану Б» следует прибегнуть, если массовые протесты не заставят Пашиняна покинуть свой пост.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера.

Как писал NEWS.ru, перспектива отставки Пашиняна, по мнению эксперта по странам СНГ Аркадия Дубнова, выглядит вполне реальной. Он отметил, что глава правительства своими непрофессиональными заявлениями настраивает против себя и ту часть общества, которая ещё три года назад привела его к власти.