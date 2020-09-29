Турция опровергла заявление, что её истребитель сбил самолёт Армении

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Турецкий истребитель F-16 не сбивал армянский самолёт Су-25. Об этом заявил Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

В интервью агентству Bloomberg он заявил, что утверждения об этом «совершенно неверны». Эту информацию опровергло и Минобороны Азербайджана, заявив, что турецкий F-16 не сбивал штурмовик ВВС Армении.

Сообщения армянских СМИ — ложь и очередная фантазия армянской военной пропагандистской машины, — заявил глава пресс-службы азербайджанского ведомства полковник Вагиф Даргяхлы.

Ранее в Министерстве обороны Армении заявили, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25. Пилот при этом погиб.

С утра 27 сентября в Нагорном Карабахе и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Из обеих столиц регулярно поступают опровергающие друг друга сообщения о сбитой технике и военных потерях противника.

МИД РФ призывает стороны немедленно прекратить огонь. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян звонил президентам РФ и Франции по поводу эскалации конфликта. Российский президент заявил Пашиняну, что в Кремле озабочены происходящим.

Что касается международного сообщества, то оно определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как писал NEWS.ru, ранее в МИД РФ начались встречи с участием послов Азербайджана и Армении.