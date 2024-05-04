Турция охладела к американским истребителям F-35 Турция не хочет возвращаться в программу F-35 и просит отменить санкции

Фото: defense.gov

F-35

Турция не намерена возобновлять свое участие в программе разработки истребителя нового поколения F-35, заявил председатель комиссии по международным делам парламента республики Фуат Октай в эфире телеканала TRT. По его словам, Анкара в связи с этим призывает Вашингтон пересмотреть и отменить санкции, наложенные из-за приобретения у России ЗРК С-400.

Мы еще тогда (при покупке российских С-400. — NEWS.ru) говорили, что не следует путать кейсы С-400 и F-35, — объяснил он.

Турцию исключили из программы разработки F-35 в 2019 году после приобретения у России С-400. В республике производили для американских истребителей часть комплектующих, элементы фюзеляжа и некоторые системы. США объяснили, что Анкара вернется в программу только при условии отказа от российских ЗРК.

Ранее американский подполковник Майкл Фишер в служебной записке указал на металлическую стружку в загрязненном топливе и множество других критических неисправностей в пяти новых истребителях F-35C Joint Strike Fighter. Эти военные самолеты поставили эскадрилье Корпуса морской пехоты США в 2023 году.

В комитете по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США министр американских ВВС Фрэнк Кендалл позже заявил, что показатели боеготовности истребителей F-35 нельзя назвать хорошими. При это в Счетной палате Штатов сообщали, что стоимость программы этих самолетов превысила $2 трлн.