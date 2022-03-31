Турция оценила возможность отказа от поставок российского газа

Турция не может отказаться от поставок российского газа в ближайшее время, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. В интервью телеканалу A Haber он пояснил, что в данный момент турецкая сторона закупает 40% газа у России. По словам Чавушоглу, в данный момент у Анкары с газовыми поставками «никаких проблем нет», так как Турция не присоединилась к антироссийским санкциям.

Нет, в краткосрочной перспективе это невозможно, — ответил министр на вопрос сотрудника СМИ о том, сможет ли Турция найти замену российским энергоресурсам в Ираке, Азербайджане или Израиле.

В ходе выступления Чавушоглу также поделился информацией о том, когда пройдёт встреча Лаврова с Кулебой. Он заверил, что сейчас он «работает по организации встречи» двух министров, которая, по его оценкам, произойдёт в ближайшие две недели.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.

Ранее Путин заявил, что западные страны приняли нелегитимные санкции по заморозке активов России, тем самым перечеркнув доверие к их собственным валютам. По словам президента, Соединённые Штаты и Евросоюз объявили «настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией».