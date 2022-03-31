Турция оценила работу Абрамовича в переговорном процессе Киева с Москвой

Бизнесмен Роман Абрамович разговаривает по телефону после российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что работа российского бизнесмена Романа Абрамовича в переговорном процессе России с Украиной «очень полезна». По словам турецкого дипломата, «весь мир видит его деятельное стремление» на переговорах. Чавушоглу также отметил участие других олигархов в данном процессе, помимо Абрамовича, пишет Sabah.

Весь мир видит его деятельные стремления <...>. Есть каналы, которые нужно открыть между лидерами, между странами. Мы видим, что Абрамович очень полезен в этом вопросе. Совершенно нормально иметь официальные и неофициальные каналы со стороны властей. Вы скоро узнаете, что некоторые бизнесмены тоже внесли свой вклад в этот процесс, — ответил Чавушоглу на вопрос журналистов о политической идентичности Абрамовича.

Российский бизнесмен Роман Абрамович выступает в роли посредника на переговорах российской и украинской делегаций. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По словам Подоляка, предприниматель крайне эффективно справляется с возложенным на него функционалом.

Ранее в Кремле заявили, что Абрамович не является официальным членом российской делегации. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, предприниматель «задействован в обеспечении определённых контактов между российской и украинской стороной».