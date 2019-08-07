https://static.news.ru/photo/e3c176c8-b8fe-11e9-b189-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press

Министр обороны Турции Хулуси Акар назвал переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии позитивными. Он отметил, что позиции сторон сближаются.

Переговоры с США продолжаются, они проходят позитивно, в конструктивном ключе. Наши подходы сближаются. Мы не позволим создать террористический коридор у наших южных границ, — цитирует Акара телеканал NTV.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган обещал провести военную операцию к востоку от Евфрата. По его словам, турецкие власти уже уведомили об этом решении Россию и США. При этом в СМИ просочилась информация, что атака запланирована на 11 августа после мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

Министр обороны Штатов Марк Эспер, в свою очередь, заявлял, что Вашингтон выступает против «одностороннего вторжения Турции» в северные регионы Сирии. Американцы в этой связи говорили, что намерены предотвратить военные операции Анкары, писал News.ru.