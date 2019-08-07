Министр обороны Турции Хулуси Акар назвал переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии позитивными. Он отметил, что позиции сторон сближаются.
Переговоры с США продолжаются, они проходят позитивно, в конструктивном ключе. Наши подходы сближаются. Мы не позволим создать террористический коридор у наших южных границ, — цитирует Акара телеканал NTV.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган обещал провести военную операцию к востоку от Евфрата. По его словам, турецкие власти уже уведомили об этом решении Россию и США. При этом в СМИ просочилась информация, что атака запланирована на 11 августа после мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).
Министр обороны Штатов Марк Эспер, в свою очередь, заявлял, что Вашингтон выступает против «одностороннего вторжения Турции» в северные регионы Сирии. Американцы в этой связи говорили, что намерены предотвратить военные операции Анкары, писал News.ru.