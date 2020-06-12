Турция обвинила Twitter в намерении повлиять на политику страны

https://static.news.ru/photo/55f6a986-acbd-11ea-9fff-fa163e074e61_660.jpg Фахреттин Алтун Фото: iletisim.gov.tr

Власти Турции заявили о неприемлемости блокировки администрацией Twitter более чем семи тыс. аккаунтов, якобы связанных с турецкими властями.

Об этом заявил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун. По его словам, компания пытается представить Анкару в «определенном политическом свете» и поддержать пропаганду антитурецких организаций.

Попытки компании представить Турецкую Республику в определенном политическом свете, ее желание поддержать пропаганду антитурецких организаций, включая Рабочую партию Курдистана и ФЕТО, а также ее намерение повлиять на политику в Турции очевидны, — написал он в своём Twitter.

Кроме того, турецкое руководство напомнило компании о «возможной судьбе ряда организаций, которые пытались предпринять аналогичные шаги» против Турции, при этом не уточнив, о каких именно организациях идёт речь».

Ранее NEWS.ru писал о том, что представили социальной сети Twitter сообщили, что были вынуждены заблокировать 32 242 аккаунта за связь с властями России, Китая и Турции и участие в «информационных операциях».