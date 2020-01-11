Турецкое правительство считает, что Франция поставляет оружие в Ливию.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что французское правительство нарушает договорённости, которые связаны с установлением режима прекращения огня на ливийской территории с полуночи 12 января.
Франция пытается саботировать любую инициативу, частью которой она не является, — цитирует ТАСС слова политика.
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Реджеп Эрдоган призвали к установлению режима прекращения огня в Ливии после полуночи 12 января, писал NEWS.ru.
В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживают Хафтар и его армия.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен