https://static.news.ru/photo/8cf2963c-6048-11ea-ba57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Анкара не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе, хотя об этом и заявляет российская сторона. Перемирие в этом регионе вступило в силу в полночь 6 марта.

Под руководством нашего президента был сделан важный шаг к политическому урегулированию в Идлибе. Мы по-прежнему будем сдерживающей силой для препятствования нарушениям режима прекращения огня. С момента его вступления в силу не было никаких нарушений, — приводит слова министра национальной обороны Турции Хулуси Акара Анатолийское агентство.

При этом вечером 6 марта в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) заявили, что территория шесть раз подверглась обстрелу. Так, по данным ЦПВС, под огонь боевиков попали населённые пункты Кафер-Халял, Хербет-Джезрая провинции Алеппо. Кроме того, дважды обстрелу подверглись позиции правительственных войск в районе населённого пункта Кбана и один раз в районе Икко в провинции Латакия.

О перемирии договорились президенты России и Турции во время встречи в Кремле. По её итогам стороны также подтвердили приверженность «астанинскому формату» и заявили о совместном патрулировании стратегически важной трассы М4.

Анкара вопреки протестам руководства Сирии в последнее время активно поддерживает вооружённую сирийскую оппозицию. Москва выступает на стороне официальных властей Дамаска. Противостояние между экстремистами и официальной властью Сирии вышло на новый уровень 27 февраля. Тогда в результате обстрела в этой провинции погибли 36 турецких военных.

Как ранее передавал NEWS.ru, Путин на встрече с Эрдоганом выразил соболезнования по поводу гибели его солдат, назвав случившееся большой трагедией. Путин при этом уточнил, что сирийская армия не знала о местонахождении турецких военных.