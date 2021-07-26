Турция не станет ужесточать антиковидные ограничения для россиян

Турецкие власти не намерены ужесточать антикоронавирусные меры либо вводить какие-то ограничения для российских туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство республики в России.

Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов, — говорится в сообщении посольства.

Ранее глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан заявил, что следует ужесточить меры по отношению к российским туристам на фоне роста случаев коронавирусной инфекции. Позже на его высказывания сослались СМИ, которые сообщили о возможном ужесточении мер в стране.

В турецком посольстве подчеркнули, что заявление Джейхана является его личным мнением. На официальном уровне не планируется никаких ограничений.

Турция успешно справляется с вызовами в период пандемии благодаря развитой системе здравоохранения и своевременно принятым мерам, — подчеркнули дипломаты.

В диппредставительстве заявили, что в стране планируется ввести программу «сертификации безопасного туризма». Она включает в себя свод правил и мер предосторожности, которые позволят властям безопасно и комфортно отдыхать.

Ранее стало известно, что турецкие отели, которые при пандемии коронавируса переходят на обслуживание в формате привычного шведского стола, могут быть оштрафованы или закрыты. Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что желание россиян накладывать себе на тарелки еду нарушает правила, которые были установлены в стране.