https://static.news.ru/photo/15c0f390-1c0c-11ea-b652-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Турецкая сторона не планирует отказываться от ракетных зенитных систем С-400. Они будут полностью развёрнуты весной 2020 года. Об этом в разговоре с журналистами сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Представители СМИ спросили главу ведомства о том, как он может прокомментировать негативную реакцию Соединённых Штатов Америки на реализацию российско-турецкого контракта. По словам Акара, разногласия с США должны урегулироваться на факте развёртывания российских систем в Турции.

Министр подчеркнул, что Анкара ожидает от Штатов действий, которые соответствуют духу партнёрства в НАТО.

Мы должны сконцентрироваться на поиске путей выхода из сложившейся ситуации с учётом наличия у Турции С-400. Процесс обучения персонала перед развёртыванием завершится в конце декабря. В настоящий момент турецкие специалисты находятся в России. Они пройдут дополнительную подготовку по возвращении, — приводит «Интерфакс» слова министра.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Турции Тайип Эрдоган сообщил президенту США Дональду Трампу, что не намерен отказываться от российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400.

США активно выступают против покупок турецкой стороной ЗРС С-400 и принимают ответные меры. Так, летом 2019 года пресс-секретарь Белого дома заявил, что из-за покупок Турцией российского вооружения страна не сможет принимать участие в создании американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.