Турция не собирается отказываться от российских С-400

https://static.news.ru/photo/2b2e0fea-926b-11e9-bc5e-fa163e074e61_660.jpg ЗРК С-400 Фото: mil.ru

Турецкие власти не будут отказываться от покупки российских зенитных ракетных систем C-400, рассказал официальный представитель президента страны Ибрагим Калын.

Он отметил, что Анкара заранее приняла решение о покупке российских систем.

Решение по С-400 не было принято в одночасье, мы рассказали об этом нашим американским коллегам. Наше соглашение по С-400 было подписано примерно за четыре месяца до CAATSA, — сказал он.

По его словам, с юридической точки зрения заявления Вашингтона непоследовательны. При этом американская сторона отказалась от ведения переговоров по этому вопросу.

Он отметил, что Россия является важным игроком на международном рынке. Турции важно, какие отношения она с ней выстраивает. При этом он не исключил, что турецкий президент Реджеп Эрдоган в ближайшее время встретится со своим американским коллегой Джо Байденом, передаёт Reuters.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что российская зенитная ракетная система С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации Блока, писал NEWS.ru. По его словам, Альянс в связи с этим приветствует переговоры Турции с остальными государствами — членами союза о возможных поставках систем ЗРК Patriot или SAMP/T.

Кризис в отношениях между Вашингтоном и республикой разгорелся в июле 2019 года. США требовали от партнёра по НАТО купить комплексы Patriot вместо C-400. Эрдоган отказался идти на уступки. Тогда Белый дом пригрозил ввести санкции, а также лишить союзника новых американских истребителей F-35. Накануне руководитель турецкого управления оборонной промышленности Исмаил Демир заявил, что его страна готова приобрести С-400 у РФ при условии передачи технологий.