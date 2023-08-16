Турция не подтвердила планы по переговорам Путина и Эрдогана в августе РИА Новости: конкретики по дате и месту встречи Путина и Эрдогана пока нет

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин

Конкретики по дате и месту встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Таийпа Эрдогана пока нет, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера. Ранее в СМИ просочилась информация, что главы государств могут провести переговоры 31 августа.

Нет, пока никакой конкретики [относительно встречи нет], — сказал представитель администрации Эрдогана.

Турецкая газета Milliyet писала, что Путин и Эрдоган встретятся уже «в ближайшие дни», однако дату и место пока еще обсуждают. Для турецкой стороны желательно, чтобы встреча состоялась в августе, отмечало издание. Телеканал A Haber сообщал, что встреча может состояться в последних числах августа или в начале сентября. Журналисты пула при администрации Эрдогана утверждают, что тот по-прежнему ожидает приезда Путина в Турцию, но если визит не состоится, то он может и сам отправиться в Россию на переговоры.

Как писала газета Hürriyet, на встрече Путин и Эрдоган могут обсудить вопросы возобновления зерновой сделки и перспективы торговых отношений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры двух стран условились в ближайшее время точно определиться с датой и местом их встречи.