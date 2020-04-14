Турция не изменила свою позицию по С-400

https://static.news.ru/photo/9b8bb58a-7e6f-11ea-bdf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анкара готова приобрести американские системы ПРО, но не откажется от российских ЗРК С-400. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Мы готовы закупить Patriot, если будет хорошее предложение, и наша позиция по решению вопроса об С-400 не изменилась, — цитирует его РИА Новости.

Чавушоглу напомнил, что решение закупить российские системы стало результатом 10 лет переговоров с США, которые так и не привели к покупке систем ПРО.

В октябре 2019 года Турция получила от России все элементы систем С-400 «Триумф», в том числе ракеты. Власти Соединённых Штатов длительное время рассчитывали на то, что турецкая сторона не станет закупать российское вооружение. Они угрожали Анкаре различными санкциями.

Отказаться от приобретённых у России С-400 Турцию призывала постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, писал NEWS.ru. По мнению дипломата, Анкара должна извлечь уроки из недавних столкновений в сирийской провинции Идлиб.