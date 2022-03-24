Турция не будет поставлять Украине приобретённые у России комплексы С-400

Идея о том, что Турция передаст Украине приобретенные у России зенитные ракетные системы С-400 нереалистична, сообщил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Свои доводы он изложил в статье в американской газете The Wall Street Journal.

Эта идея ни в коем случае не реалистична, однако она даёт возможность обсудить с Западом проблемы, с которыми Турция столкнулась в последнее время, — говорится в публикации.

Кроме того, по мнению, «Запад должен поставить Турции истребители F-35 и ЗРК Patriot без предварительных условий». Причиной тому служит то, что «Турция находится в одном из самых опасных и нестабильных регионов мира».

Алтун объясняет в статье и то, почему Анкара приобрела у Москвы системы С-400.

Все отчёты США о решении Турции купить С-400 у России, по-видимому, упускают из виду тот факт, что Турция первой обратилась к Америке. Однако США отказались продавать систему Patriot, — написал турецкий чиновник.

Ранее глава Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир заявил, что Турция не ведёт дискуссий об отказе от ЗРК С-400 под давлением США или НАТО. Он отметил, что страна «сама способна определять свой путь». Позиция Анкары, по словам представителя правительства, заключается в обеспечении «прекращения кровопролития».