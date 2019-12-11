Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может обратиться к Москве за альтернативой американским истребителям F-35, если получит отказ в поставках от Вашингтона.
С-400 — это система для обороны, а не атак. Россия может предоставить альтернативу истребителям F-35, если США откажутся продавать их Турции, — сказал министр, которого цитирует Daily Sabah.
Турецкие чиновники ранее говорили, что рассмотрят возможность покупки самолётов российского производства, и в частности многоцелевого истребителя Су-35.
О заключении контракта между РФ и Турцией на поставку комплексов C-400 на сумму $2,5 млрд стало известно в сентябре 2017 года. Первые поставки систем начались 12 июля. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства Анкаре.
Поставки российских С-400 вызвали конфликт в отношениях Турции и США. Ранее американский сенатор-демократ Крис Ван Холлен заявил о том, что Турция пересекла новую «красную линию», когда начала тестировать радары систем ПВО С-400, приобретённые у России, писал NEWS.ru.
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