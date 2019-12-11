https://static.news.ru/photo/7630b4a8-1c12-11ea-8d6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может обратиться к Москве за альтернативой американским истребителям F-35, если получит отказ в поставках от Вашингтона.

С-400 — это система для обороны, а не атак. Россия может предоставить альтернативу истребителям F-35, если США откажутся продавать их Турции, — сказал министр, которого цитирует Daily Sabah.

Турецкие чиновники ранее говорили, что рассмотрят возможность покупки самолётов российского производства, и в частности многоцелевого истребителя Су-35.

О заключении контракта между РФ и Турцией на поставку комплексов C-400 на сумму $2,5 млрд стало известно в сентябре 2017 года. Первые поставки систем начались 12 июля. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства Анкаре.

Поставки российских С-400 вызвали конфликт в отношениях Турции и США. Ранее американский сенатор-демократ Крис Ван Холлен заявил о том, что Турция пересекла новую «красную линию», когда начала тестировать радары систем ПВО С-400, приобретённые у России, писал NEWS.ru.



