https://static.news.ru/photo/2cbbc624-6068-11ea-9c23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmed Deeb/dpa/Global Look Press

Заявления глав МИД стран — членов Евросоюза, касающиеся недопустимости использования темы мигрантов для политического давления, идут вразрез с их реальными действиями. Турецкое внешнеполитическое ведомство считает, что подобные высказывания являются доказательством лицемерного подхода.

Обвинения в том, что Турция, в которой находится наибольшее количество беженцев в мире, использует проблему миграции в политических целях, является новым доказательством лицемерного подхода, — говорится в сообщении МИД Турции.

Ведомство отметило, что европейские страны не способны осознать «бремя», с которым сталкивается турецкое правительство в вопросах миграции, передаёт ТАСС.

5 марта на границе между Турцией и Грецией возникла напряжённая ситуация в связи с массовой миграцией беженцев. По мнению греческих властей, турецкая сторона намеренно толкала их на нелегальный переход границы. В отдельных местах греческая полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. В ответ Анкара привлекла тысячу сотрудников полицейского спецназа. В стычках с силовиками ранения получили 164 мигранта.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган связался с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он настоял на пересмотре соглашения по беженцам, писал NEWS.ru.