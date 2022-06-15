Турция направила новые требования Швеции и Финляндии по членству в НАТО Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара направила новые требования Швеции и Финляндии по членству в НАТО

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Мевлют Чавушоглу

Турция не удовлетворена ответами Финляндии и Швеции на выдвинутые требования по их вступлению в НАТО, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, они не отвечают ожиданиям Анкары и страна направит новые требования, передает ТАСС.

Мы направили соответствующие документы и в НАТО, и двум странам. Полученные нами документы далеки от наших ожиданий. Мы направили новые [требования], ждем на них ответ. Мяч теперь на их стороне, - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

Ранее глава турецкого МИД сообщил, что Хельсинки и Стокгольм проигнорировали ультиматумы Анкары. Он отметил, что Турция продолжит блокировать их вступление в Альянс, пока те не согласятся с ее условиями.

Отметим, что Анкара выдвинула 10 условий перед странами, планирующими вступить в состав НАТО. Большая часть из них касаются выдачи курдских группировок, считающихся в Турции террористическими. Еще несколько затрагивают вопрос снятия санкций, наложенных Швецией и Финляндией. Последняя отказалась выполнять ультиматумы.