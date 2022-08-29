Турция намерена обсудить в НАТО применение Грецией комплексов С-300

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Анкара намерена обсудить на уровне НАТО «враждебные действия» Афин в связи с использованием ПВО Греции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 для преследования турецких истребителей F-16, сообщает издание Yeni Safak со ссылкой на высокопоставленный источник в службе безопасности. Турецкие власти считают, что к Греции должны быть применены санкции в соответствии с законом США «О противодействии противникам Америки» (CAATSA).

Собеседник издания отметил, что США оказывают давление на Анкару и вводят против нее санкции из-за приобретения российских С-400. В то же время в Вашингтоне никак не реагируют на использование Грецией С-300, которая применяет их в отношении союзника по НАТО.

В отношении Греции следует применить американский закон CAATSA. Посмотрим, что скажут по этому вопросу в НАТО, — заявил собеседник издания.

Несколько дней назад турецкие СМИ сообщили, что С-300 ПВО Греции, расположенные на острове Родос, «захватили на радар» F-16 ВВС Турции, выполнявшие полеты в рамках задач НАТО в международном воздушном пространстве над Эгейским морем. Истребители зафиксировали данный факт с помощью функции записи. В Минобороны Греции утверждения турецкой прессы отвергли.

Ранее Афины предупредили Анкару, что дошли до «предела сдержанности и терпения» после «интенсивных турецких провокаций». Греки обвиняют Турцию не только в нарушениях воздушного пространства над Эгейским морем, но и в пролетах истребителей над своими островами. Анкара в ответ грозит пойти на еще более радикальные меры, если греки не прекратят нарушать статус демилитаризации островов в Эгейском море.