Турция начала строить свой «Пентагон»

В Турции состоялась закладка первого кирпича военного комплекса «Звезда полумесяца». Стройку называют «турецкий Пентагон»: комплекс имеет похожую кольцевую структуру. Об этом сообщили «Новые Известия».

В центре будут расположены два огромных здания в форме звезды и полумесяца. При этом здание в форме звезды будет служить выставочной зоной и входом в комплекc, а второе будет окружено открытой площадкой для торжественных церeмоний, пишет издание.

«Звезда» будет больше американского оригинала — она займёт площадь 13 тысяч кв. м. В здании будут работать около 15 тысяч сотрудников. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, новый комплекс должен «внушить страх» врагам нации.

Ранее Эрдогaн отметил, что если где-то в мире будет обеспечиваться мир, нельзя подумать, чтобы это осуществлялось без участия Тyрции. Теперь, отметил Эрдоган, те, кто хочет что-то сделать на юго-востоке Европы, cначала будут смотреть в сторону Тyрции.