Турция испытывает российские С-400 на американских F-16

https://static.news.ru/photo/1c7b15e0-c057-11ea-94cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

На турецкой авиабазе Мюртед продолжаются испытания российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

ЗРС проверяют на боеспособность против американских самолётов F-16 Fighting Falcon и F-4 Phantom II. По данным Fighter Jets World, тесты предполагают полёт истребителей на больших и малых высотах. Проверку зенитных ракетных систем планируется завершить в ноябре.

В 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на поставку С-400 «Триумф». Таким образом, Турция стала первой страной НАТО, купившей у РФ эти системы, что вызвало негативную реакцию всего Альянса, и в частности США.

Как писал NEWS.ru, с идеей приобретения у Турции С-400 выступил сенатор США Джон Тьюн. Он предположил, что эта сделка будет способствовать разрешению противоречий между Вашингтоном и Анкарой. Средства на неё он предложил взять из бюджета сухопутных войск США на приобретение ракетного вооружения.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал беспринципным и циничным предложение американского сенатора Джона Тьюна о покупке у Турции ЗРС С-400 ради разрешения противоречий между Вашингтоном и Анкарой.

Депутат напомнил, что Турция приобрела С-400 для контроля воздушного пространства, обеспечения национальной безопасности и суверенитета. По мнению Слуцкого, в Анкаре также понимают, что даже гипотетическое обсуждение такой сделки с Вашингтоном может отразиться на отношениях Турции с Россией и привести к подрыву доверия в рамках стратегического партнёрства.