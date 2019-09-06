https://static.news.ru/photo/d1c42fd2-d074-11e9-9e64-fa163e074e61_660.jpgФото: CC BY-SA 4.0/Wikimedia
Турция испытала ракету SOM-B2, которая является одной из версий крылатой ракеты большой дальности SOM. Об этом сообщил министр промышленности и технологий страны Мустафа Варанк.
Ракету разработали инженеры компании Tübitak Sage, работами руководило турецкое Управление оборонной промышленности.
Наш день гордости! — подписал Варанк видео испытаний, которое опубликовал в своём аккаунте в Twitter.
GURUR GÜNÜMÜZ!@SavunmaSanayii öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından @TSKGnkur için geliştirilen Türkiye’nin ilk seyir füzesi SOM’un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi. pic.twitter.com/LAUqgMxrQI
Министр уточнил, что такую модификацию ракеты будут использовать для уничтожения бетонных бункеров.
Ранее News.ru писал, что у Турции может появиться ядерный чемоданчик. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкаре нельзя запрещать иметь собственное оружие массового уничтожения, особенно на фоне того, что «некоторые страны» уже обладают ядерными боеприпасами. Турецкий лидер привёл в пример Израиль.