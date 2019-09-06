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Эрраматти Мангаямма, жительница Индии, забеременевшая с помощью ЭКО в возрасте 74 лет, родила двух девочек. Директор больницы сообщил, что женщина родила с помощью кесарева сечения.

Врач рассказал, что и мать, и дети чувствуют себя хорошо, пишет газета Hindustan Times. Однако мать отправили в отделение интенсивной терапии, чтобы она смогла выйти из пережитого за последние несколько...