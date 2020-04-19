Турция и США продолжат сотрудничество в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/199fa80c-826a-11ea-96ef-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп договорились продолжить сотрудничество для противодействия пандемии коронавируса.

В ходе телефонного разговора обсуждались двусторонние вопросы и региональные события.

Оба лидера согласились с необходимостью продолжать тесное сотрудничество против угрозы, которую эпидемия коронавируса представляет для общественного здравоохранения и экономики, — сообщила администрация турецкого президента.

В Турции число инфицированных коронавирусом превысило 86 тысяч человек, умерли 2017 пациентов. В США заразились более 735 тысяч человек, умерли более 39 тысяч.

NEWS.ru писал, что американский президент пригрозил Китаю последствиями, если пандемия коронавируса была допущена сознательно. Хозяин Белого дома напомнил о проведении расследования. Действия США будут зависеть от его результатов.

Ранее в СМИ появилась информация, что лаборатория китайского города Ухань получила грант в размере $3,7 млн от американских властей. Якобы деньги были выделены в 2015 году, когда страну возглавлял Барак Обама.