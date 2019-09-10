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Освобождённый украинский режиссёр Олег Сенцов заявил, что будет делать всё возможное, чтобы освободить всех тех, кто насильно удерживается российскими властями. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

То, что сейчас происходит в Украине, наш конфликт с Россией, назовем так, — он во многом информационный. Проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что...