https://static.news.ru/photo/3b117c62-d3bb-11e9-bed2-fa163e074e61_660.jpgРеджеп Тайип Эрдоган и Дональд ТрампФото: White House/Global Look Press
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился со своим американским коллегой Дональдом Трампом о начале переговоров по соглашению о свободной торговле между двумя странами.
Турецкий лидер уточнил, что в ближайшее время работу в этом направлении начнут главы соответствующих ведомств, сообщает Анатолийское агентство.
#Президент#Эрдоган: Мы с моим другом Трампом договорились о начале переговоров по соглашению о свободной торговле между Турцией и #США. Главы соответствующих ведомств в ближайшее время начнут работу в этом направлении.#Трамп
По словам министра торговли Турции Рухсар Пекджан, приоритетными отраслями для двустороннего экономического сотрудничества Анкары и Вашингтона являются текстильная и мебельная промышленности, производство мрамора, цемента, автомобилестроение, гражданская авиация и химическая сфера.
Ранее News.ru писал, что американские власти изучают возможность введения санкций против Турции. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, рестрикции связаны с приобретением Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.