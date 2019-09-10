Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился со своим американским коллегой Дональдом Трампом о начале переговоров по соглашению о свободной торговле между двумя странами.

Турецкий лидер уточнил, что в ближайшее время работу в этом направлении начнут главы соответствующих ведомств, сообщает Анатолийское агентство.

По словам министра торговли Турции Рухсар Пекджан, приоритетными отраслями для двустороннего экономического сотрудничества Анкары и Вашингтона являются текстильная и мебельная промышленности, производство мрамора, цемента, автомобилестроение, гражданская авиация и химическая сфера.

Ранее News.ru писал, что американские власти изучают возможность введения санкций против Турции. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, рестрикции связаны с приобретением Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

News.ru в соцсетях