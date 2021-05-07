Турция и США начали диалог по истребителям F-35

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Представители Турции и США уже начали диалог по истребителям F-35. Анкара уже получила из Вашингтона письмо, которое может положить начало указанной проблеме. Об этом сообщил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Его слова передаёт местный телеканал NTV.

Штаты направили Турции послание, в котором содержится информация об исключении Анкары из программы производства новейших истребителей F-35. Данное решение Вашингтона связано с турецкими закупками российских систем ПВО С-400. США аннулировали меморандум с Турцией, который был подписан в 2007 году.

Глава Управления оборонной промышленности Турции напомнил, что ни одно государство не может быть исключено из программы в одностороннем порядке.

И последнее письмо США подтвердило нашу правоту. Будет начат диалог с США по поиску решения проблемы с F-35, — заявил Демир.

Ранее стало известно, что турецкие власти не будут отказываться от покупки российских зенитных ракетных систем C-400. Об этом рассказал официальный представитель президента страны Ибрагим Калын.

Он отметил, что Анкара заранее приняла решение о покупке российских систем.