Турция и Россия обсуждают совместное производство «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/da0a5a94-49d7-11eb-9036-fa163e074e61_660.jpg Фото: t.me/MID_Russia

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу рассказал о сотрудничестве Турции и России по вакцине от коронавируса «Спутник V».

По его словам, во время заседания совета министров, прошедшем 28 декабря, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что соответствующая работа «идёт в нормальном русле».

Речь идёт не только об односторонней поставке вакцины, речь идёт и о совместном производстве этой вакцины, работа идёт положительно, — отметил Чавушоглу в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Турецкий министр также сообщил, что в период пандемии РФ и Турция поддерживают тесное сотрудничество по различным вопросам. Он напомнил, что между странами был подписан договор о совместной работе по вакцине, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Турции вступили в силу введённые властями ограничения для всех туристов, прибывающих в страну из-за границы. С 28 декабря все пассажиры при пересечении границы на авиационном транспорте должны представить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, выполненный ПЦР-методом.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.