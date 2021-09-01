Истребители и штурмовики ВВС Азербайджана отправлены на учения в Турцию

Военно-воздушные силы Турции и Азербайджана проведут совместные учения TurAz Şahini 2021. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Как отмечается, данные учения входят в программу ежегодного плана военного сотрудничества двух стран. Они пройдут в Конье и завершатся 17 сентября.

Два истребителя МиГ-29 и два штурмовика Су-25 ВВС Азербайджана в среду отправились в Турцию для участия в совместных лётно-тактических учениях, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Азербайджан также примет участие в учениях в Каспийском море. В учениях будут задействованы боевые корабли, которые сейчас находятся в Иране на конкурсе «Кубок моря». О представителях Азербайджана и Ирана на предстоящих манёврах.

Каспийская флотилия — оперативное объединение ВМФ России, морская компонента Южного военного округа, которая обеспечивает государственные интересы РФ на Каспии. В состав КФл входят несколько бригад и дивизионов кораблей, части береговых войск и авиация.