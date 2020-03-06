https://static.news.ru/photo/81780086-5fd9-11ea-9f87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Турция намерена пересмотреть соглашение по беженцам, которое было заключено с Евросоюзом. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже сообщил об этом канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

По словам президента Турции, этот договор не выполняется. Он также отметил, что «намерение Греции игнорировать учредительный договор ЕС и Женевскую конвенцию противоречит нормам международного права», передаёт ТАСС.

Ранее Эрдоган заявил, что решение турецких властей не сдерживать беженцев, пытающихся попасть в Евросоюз, полностью соответствует международному праву. В ЕС ответили, что намерены изменить подход к нелегальной иммиграции.

Как писал NEWS.ru, Анкара привлекла 1000 сотрудников полицейского спецназа, чтобы сдержать попытки греческих пограничников вытеснить беженцев на турецкую территорию. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.