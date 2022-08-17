Турция и Израиль решили восстановить дипломатические отношения

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Мевлют Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции, что страна назначит посла в Израиль и восстановит дипломатические отношения, передает РИА Новости. По его словам, кандидатуру турецкого представителя скоро представят президенту Израиля.

Принято решение назначить посла в Израиль, от израильской стороны также пришел позитивный ответ в этом отношении. Скоро наша кандидатура будет представлена господину президенту, — отметил Чавушоглу.

В свою очередь президент Израиля Ицхак Герцог приветствовал решение Турции о восстановлении дипломатических отношений, отметив, что это поспособствует укреплению экономических отношений, а также дружбе израильского и турецкого народов.

Я приветствую восстановление полных дипломатических отношений с Турцией — важное событие, которое будет способствовать укреплению экономических отношений, взаимному туризму и дружбе между израильским и турецким народами. Добрососедские отношения и дух партнерства на Ближнем Востоке важен для всех нас, — говорится в заявлении президента.

В мае этого года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отправился на Святую землю с важной дипломатической миссией, это первый визит высокопоставленного турецкого политика в Израиль за последние 15 лет. Сначала Чавушоглу посетил столицу палестинской автономии Рамаллу, где он принял участие в заседании совместного комитета министров иностранных дел Турции и Палестины, а также встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Затем Чавушоглу направился в Израиль, где его ждал глава МИД Израиля Яир Лапид.