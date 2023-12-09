Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом Витю Пана

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом Виктора Панюшина, известного в преступной среде под кличкой Витя Пан, сообщает телеканал Habertürk. Мужчина был задержан на территории частично признанной Турецкой Республики Северный Кипр (ТРСК).

Виктор Панюшин, разыскиваемый Интерполом и арестованный в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) в июне, будет передан своей стране. Панюшин, находящийся в розыске Интерпола, будет отправлен в Турцию, чтобы после прохождения процедуры в ТРСК быть экстрадированным в свою страну — Россию, — говорится в сообщении телеканала.

По данным СМИ, Панюшин имеет судимость за девять тяжких преступлений, включая убийство на территории РФ. Он бежал на Украину, где оформил украинский паспорт с другой фамилией и датой рождения. В мае 2022 года Панюшин въехал с этим паспортом в отель в ТРСК, где в 2021 году останавливался с российскими документами. В начале 2023 года он снова приехал в республику с украинскими документами, а в июне был задержан за «поддельный паспорт».

Сам Панюшин заявил правоохранителям, что удостоверение личности Украины было выдано ему властями этого государства в рамках программы по защите свидетелей. После его ареста Интерпол запросил экстрадицию обвиняемого.

Ранее глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержании в Стамбуле одного из руководителей действующей в России организованной преступной группировки Шамиля Амирова. Он уточнил, что мужчина был внесен в список розыскной базы «Интерпола» по «синему» бюллетеню по обвинению в мошенничестве. Его арестовали в рамках операции под названием Kafes-15.