Турция будет закупать украинское зерно с большой скидкой Турция будет закупать украинское зерно с скидкой более чем в 25%

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Турция планирует покупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%, сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Вахит Киришчи, передает издание Yeni Şafak. Он добавил, что Анкара прилагает все возможные усилия, чтобы разблокировать экспорт зерна из украинских портов.

С Украиной достигнута договоренность о закупках зерновых с более чем 25-процентной скидкой. Однако они сталкиваются с дилеммой в вопросах безопасности и экспорта продукции и хотят, чтобы Турция выступила арбитром в этом процессе. И Россия, и Украина нам доверяют, — сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что проблем с вывозом украинского зерна с Украины не существует, а Москва не препятствует процессу. Он в очередной раз напомнил о том, что для вывоза продовольствия Киеву необходимо разблокировать порты, тогда Россия готова гарантировать безопасный проход для груженых судов. Также российский лидер предложил Зеленскому вывозить зерно через Дунай или через Белоруссию.