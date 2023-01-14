Турция будет продвигать идею «локальных перемирий» на Украине Пресс-секретарь Эрдогана Калын: Турция будет продвигать идею «локальных перемирий» на Украине

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Анкара будет продвигать идею о «локальных перемириях» на Украине, заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. По его прогнозам, полноценный мирный договор между Россией и Украиной сейчас невозможен, однако уступки имеют место быть, передает Hurriyet.

Турция намерена продвигать идею локальных перемирий и небольших локальных мер по деэскалации. <...> Заключение всеобъемлющей мирной сделки в ближайшие месяцы между противниками маловероятно, — сказал представитель Эрдогана.

Ранее результаты опроса венгерского центра изучения мнения Szazadveg показали, что большинство жителей стран Евросоюза высказались за переговоры между Украиной и Россией. По данным опроса, на Кипре, в Португалии и Греции инициативу поддержали 91%, 89% и 88% опрошенных соответственно.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь назвал военную поддержку Киева кратчайшим путем к достижению перемирия между Россией и Украиной. По его словам, мирные переговоры будут возможны лишь после того, как Россия поймет, что ей не достигнуть своих целей в конфликте.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, перспектив мирных переговоров с Киевом нет, пока там законом запрещено вести диалог с российской стороной. Он подчеркнул, что Запад не позволяет Украине проявлять гибкость. Песков утверждает, что Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров, и напомнил слова президента Владимира Путина, который многократно заявлял о готовности Москвы к диалогу