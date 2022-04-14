Турция анонсировала встречу с представителями Армении в Вене

Третья встреча специальных представителей Турции и Армении по нормализации отношений пройдёт в Вене, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV. При этом министр не назвал возможную дату встречи.

Следующая встреча наших спецпредставителей пройдёт снова в Вене, — сказал Чавушоглу.

Он также отметил необходимость проведения переговоров либо в Турции, либо в Армении, а не на территории третьих стран.

Ранее глава МИД Турции Арарат Мирзоян сообщил, что представители Армении и Турции заявили о готовности прорабатывать вопрос нормализации отношений. Кроме того, министр выразил радость касательно попыток построить мир и стабильность со стороны соседних государств региона.

Первая встреча представители Еревана и Анкары провели 14 января в Москве, а вторую — 24 февраля в Вене. В Ереване положительно оценили динамику переговорного процесса, отметив, что для армянской стороны приоритетом является открытие границы с Турцией.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.