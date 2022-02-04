Турция анонсировала визит премьер-министра Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в марте посетит с визитом Турцию. Об этом заявил турецкий вице-президент Фуат Октай. Его слова приводит телеканал A haber.

Пашинян посетит с визитом Турцию в марте и примет участие в дипломатическом форуме в Анталии, — сообщил Фаут Октай.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

Ранее Никол Пашинян оценил перспективы нормализации отношений Армении и Турции. По его словам, невозможно предугадать, нормализуются ли отношения Еревана и Анкары в текущем году, однако отказ сторон от предварительных условий «разряжает» атмосферу вокруг процесса.

Пашинян также заявил, что лично несёт ответственность за нормализацию отношений с Турцией. Он отметил, что спецпредставитель республики в вопросе нормализации двусторонних отношений был выбран исходя из «политической целесообразности». В декабре 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что для нормализации отношений с Арменией стороны назначат спецпредставителей. Также он отметил, что будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном.